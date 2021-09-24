 

Федорины вечерки: Обычаи и запреты 24 сентября

24.09.2021, 5:56, Разное
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В церковном календаре 24 сентября 2021 года значится как пятница седмицы 14-й по Пятидесятнице. Также это православный праздник, в который почитают преподобную Феодору Александрийскую. Сия женщина изменила мужу, после чего покаялась во грехе и тайно ушла в монастырь. Там она надела мужскую одежду, приняла постриг и назвала себя Федором. В день памяти этой исторической личности принято соблюдать особые обычаи. Федорины вечерки проходят в хлопотах, лениться нельзя.

В эту дату нужно заканчивать сбор урожая, ни в коем случае не стоит это откладывать. Мужчины на Руси варили на Федорины вечерки пиво, а женщины рубили капусту для домашних заготовок. Утром народ обязательно посещал храм, обращаясь с молитвой к святой Феодоре. По традиции жители села собирали дары для священника и помогали по хозяйству матушке. Многие ходили в поле и кланялись до земли озимому урожаю.

24 сентября запрещено пустословить и вовлекать людей в ссоры. Кроме того, не стоит начинать новые дела и отказывать людям в помощи. На Федорины вечерки отложите занятия тяжелым физическим трудом, все должно быть в меру. Православный праздник лучше отметить за семейным столом, поедая блюда из капусты. Супы, голубцы, пироги и холодные закуски из этого овоща, по поверью, принесут в семью удачу и благополучие.



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