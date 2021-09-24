В Турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме

Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.

Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».

Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.