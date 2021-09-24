Организатор тура на Эльбрус раскрыл обстоятельства гибели альпинистов

Организатор восхождения группы альпинистов на Эльбрус Денис Алимов рассказал, что первой погибла девушка, которой стало плохо еще по пути к вершине, после резкого ухудшений погодных условий в процессе спуска умерли еще два человека, а сопровождавшие группу гиды получили сильные обморожения и травмы.

«[В составе совершавшей восхождение на Эльбрус группы] было четыре альпиниста-профессионала, сопровождавших 16 участников. В 10.00 они вышли на плато – это выше седловины Эльбруса. Был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было. Одной девушке [из состава группы] стало плохо. Было принято решение – один из помощников (гидов) вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину», – приводит слова Алимова ТАСС.

Как сообщил организатор восхождения, о том, что произошло далее, ему рассказал гид, начавший спуск с пострадавшей девушкой. «С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Это произошло примерно в 11.00–12.00. Гид зафиксировал ее возле тропы, прождал группу до 15.00, а когда группа не спустилась, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск вниз. Как только он сел в ратрак, он начал звонить в МЧС» – рассказал Алимов.

По словам организатора восхождения, во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу, что стало «фатальной причиной» дальнейшей трагедии.

«Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу – он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила (веревки для спуска), видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода – на тех, кто идет быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», – сказал Алимов.

Он отметил, что гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы. «Один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом», – сказал организатор восхождения.

Накануне вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа из 19 альпинистов запросила помощь. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.