 

Люди пока не доверяют машинам на автопилоте

24.09.2021, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эра беспилотного наземного транспорта на пороге, но люди пока не доверяют машинам, способным передвигаться без водителя. Об этом говорят результаты недавно проведенного исследования.

Самые большие проблемы будут с пассажирами беспилотных автобусов, считают эксперты. Многие считают, что искусственному интеллекту можно будет «доверить руль» только тогда, когда он сможет полностью имитировать поведение человека. Также обычные граждане опасаются разного рода программных сбоев, которые могут привести к авариям.

Исследование проводили представители профильного колледжа университета во Флориде (США). Всего на вопросы составленной анкеты ответили 352 респондента, которые высказались о том, как, по их мнению, будут вести беспилотники на обычной городской улице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Правительство пытается убедить французов потратить сбережения на восстановление экономики

20.06 / Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму

15.07 / Помпео объявил о расширении антироссийских санкций США на “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

03.08 / Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме

02.04 / Трамп начал пользоваться новой интернет-платформой

28.07 / Медведь задрал второго за лето человека в парке «Ергаки» в Красноярском крае

22.03 / От COVID-19 умер изобретатель аппликационных устройств Ляпко

23.01 / Ученые обнаружили акульи зубы в окаменелости ящерицы-монозавра

09.07 / Метеорологи предупредили об изменениях климата в ближайшие годы

25.01 / Полтавская ОГА в 2020 году стала первой в Украине по эффективности ремонтов местных дорог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика