Люди пока не доверяют машинам на автопилоте

Эра беспилотного наземного транспорта на пороге, но люди пока не доверяют машинам, способным передвигаться без водителя. Об этом говорят результаты недавно проведенного исследования.

Самые большие проблемы будут с пассажирами беспилотных автобусов, считают эксперты. Многие считают, что искусственному интеллекту можно будет «доверить руль» только тогда, когда он сможет полностью имитировать поведение человека. Также обычные граждане опасаются разного рода программных сбоев, которые могут привести к авариям.

Исследование проводили представители профильного колледжа университета во Флориде (США). Всего на вопросы составленной анкеты ответили 352 респондента, которые высказались о том, как, по их мнению, будут вести беспилотники на обычной городской улице.