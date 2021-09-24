На МКС обнаружена плесень

Как сообщают осведомленные источники, недавно космонавты, находящиеся на борту МКС, обнаружили в воздухе чрезмерно высокую концентрацию плесени. Показатели значительно превышают допустимый уровень.

Плесень, судя по всему, развелась внутри самого старого модуля станции. Речь идет об отсеке российского грузового корабля «Заря». В Центре подготовки космонавтов подтвердили данную информацию.

Грибки и плесень – недопустимое место на орбите. Однако ситуацию пока нельзя считать критической, так как концентрация их в воздухе превышена всего на 10%. С другой стороны, проблему нужно немедленно решать. Всем ведь известно, что плесень может распространяться очень быстро. Официальные источники пока не говорят о том, как именно будут бороться с неожиданно возникшей проблемой.