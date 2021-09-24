 

Apple открывает доступ к операционной системе iOS 15

24.09.2021, 5:20, Новости дня
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Как сообщили в компании Apple, доступ к новой операционной системе iOS 15 уже разблокирован, а потому ее можно скачивать и устанавливать. Разработчик также опубликовал на своем сайте полный список устройств, совместимых с требованиями данной ОС.

Также уже доступны обновленные iPadOS 15 и WatchOS. Кстати, с новой пятнадцатой версией iOS оказались совместимыми даже iPhone SE, 6S и 6S Plus, хотя данные смартфоны уже считаются устаревшими. Разумеется, все модели, которые были выпущенные позже, тоже подходят.

Между тем, представители Apple отметили, что владельцы устройств на iOS 14 могут без каких-либо последствий отказаться от установки новой версии. Компания признает предыдущую операционку такой же актуальной, как и только то выпущенную.



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