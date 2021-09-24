 

Российские бизнесмены попросили отложить изменение налога на прибыль до 2023 года

24.09.2021, 5:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБизнес просит правительство РФ снять поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию, отложив принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с правительством.

«Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года», – приводит РИА «Новости» обращение Шохина к главе правительства Михаилу Мишустину.

Ранее глава РСПП Александр Шохин отметил, что представители бизнеса договорились с правительством, что налоги на горнодобывающий бизнес, предусматривающие повышение ставки по налогу на прибыль с 20% до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, будут действовать в течение трех лет.



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