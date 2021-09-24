Началось извержение вулкана Фуэго в Гватемале

Из-за мощного извержения вулкана Фуэго на западе Гватемалы поток лавы прошел до четырех километров, выброшенный в воздух пепел угрожает авиационному движению и местным жителям.

«По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh, … в 7.35 утра в четверг, 23 сентября, на вулкане Фуэго зарегистрирован сход пирокластических потоков в каньонах Сениса и Тринидад», – приводит РИА «Новости» сообщение Национального комитета по снижению рисков природных катастроф Conred.

Сообщается, что облако пепла, выброшенное вулканом, достигло шести километров и увеличивается, поток лавы преодолел от двух до четырех километров. Спасатели предупредили о закрытии шоссе к юго-востоку от вулкана. В муниципалитетах Сениса, Танилуйя и Тринидад объявлена эвакуация жителей, задействованы убежища. Власти советуют носить маски и закрыть от пепла водостоки и трубы.

Ранее в воскресенье на острове Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Извержение угрожало прибрежной зоне, сообщали в правительстве Канарских островов. Было эвакуировано более шести тысяч человек, в результате действий стихии повреждено более 300 домов.

Вулканологи заявили, что извержение вулкана на Канарских островах (остров Пальма) продлится от 24 до 84 дней.