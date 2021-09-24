Япония назвала особый налоговый режим на Курилах «неприемлемым»

Япония считает организацию особого налогового режима на Курильских островах неприемлемой с точки зрения позиции Токио по этим территориям, сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Как сообщило Киодо, в ходе встречи Лавров рассказал о создании на Курильских островах особого налогового режима в качестве механизма привлечения инвестиций. После этого Мотэги отметил, что РФ и Японии необходимо вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах без ущерба для правовых позиций обеих стран, передает ТАСС.

Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, Мотэги и Лавров на состоявшихся переговорах обсудили двусторонние отношения, вопросы заключения мирного договора, совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также гуманитарные обмены. «Министр Мотэги заявил, что он намерен продвигать отношения между Японией и Россией, включая вопрос о заключении мирного договора. Министры договорились продолжить обсуждение в будущем», – говорится в сообщении МИД Японии.

Что касается международной обстановки, то главы МИД РФ и Японии договорились о взаимодействии по ситуации в Афганистане с целью стабилизации обстановке в этой стране. Также на встрече они обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Мотэги заявил, что «недавний запуск баллистических ракет КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН». По его словам, это угрожает миру и безопасности в регионе. «Министр призвал к пониманию и сотрудничеству для немедленного решения этой проблемы», – отмечается в заявлении японского ведомства.

Напомним, в начале сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. Как позже сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, в особую преференциальную зону решили внести всю Курильскую гряду.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги по этому поводу заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что глава японского МИД позволил себе слишком некорректное заявление.

На этом фоне японцы призвали надавить на Россию для «возвращения» Курил, а также предложили властям «терпеть унижения» из-за островов или объявить РФ войну.