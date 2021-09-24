 

Как добавить яркий акцент паре базовых туфель. Используем способ также для реставрации

24.09.2021, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хотите переделать своими руками базовые черные туфли на высоких каблуках, добавив им яркий акцент? Есть очень простой и быстрый способ, который не потребует особых навыков. У черной модели можно покрыть носки яркой неоновой краской, особенно хорошо подойдет желтая. В итоге получится модная двухцветная пара туфель, которые сейчас как раз в тренде. Чтобы воплотить идею в жизнь, потребуется минимум инструментов и доступные материалы.

Что потребуется для переделки

Нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

Пара черных туфель на каблуках с закругленными или острыми носами.Изоляционная лента (малярный скотч).Кисточку.Белую и неоново-желтую акриловые краски.

Как реставрировать туфли

1. Заклеить туфли малярным скотчем спереди, оставив не заклеенным носок, который будет покрываться краской. Следить за тем, чтобы расстояние от носа до скотча было одинаковое на обеих туфлях и лента была приклеена ровно.

2. Обязательно сильно надавить на края малярной ленты, чтобы она хорошо приклеилась и краска при окрашивании не попала под нее.

3. Сначала нанести с помощью кисточки слой белой краски. Обязательно дать ей высохнуть в течение нескольких часов.

4. Когда белая краска высохнет, нанести первый слой желтой краски, а затем второй.

Чтобы убрать мазки кистью, которые получаются довольно заметными на замшевых туфлях, нужно подождать, пока краска высохнет наполовину. Затем следует смочить пальцы водой и разгладить эти линии.

5. Теперь нужно аккуратно снять малярный скотч. Во время его снятия есть вероятность растрескивания краски, поскольку она нанесена в два слоя. Чтобы этого не произошло, ждать полного высыхания краски не стоит. Нужно снимать скотч, пока краска слегка влажная. После снятия нужно дать ей высохнуть в течение ночи.

На следующий день туфли полностью высохнут и будут выглядеть как новые.

Их можно примерить и оценить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Мнение: Письмо: “Другого шанса может не быть”

24.06 / В Норвегии 50% пациентов до 30 лет испытывает долгосрочные последствия легкого COVID-19

31.07 / Какие выплаты россиянам полагаются в августе

02.04 / В России за сутки выявили 8,7 тысячи новых случаев COVID-19

01.03 / Ученые: Проблемы с сердцем могут привести к повреждению мозга

29.12 / Мнение: Не понимаю тех, кто не любит Новый год и ещё другим праздник портит.

27.08 / Ученые выявили новые угрозы для озонового слоя Земли

30.07 / Мнение: Центральная угроза современной эпохи

01.09 / Мнение: НДС в Европе, отказ от пальмового масла и природный «Новичок»

14.08 / В Минске у Дома правительства ОМОН опустил щиты перед протестующими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика