Почему нельзя держать немытые тарелки в раковине: приметы о посуде, которые не стоит игнорировать

Большинство людей знает, что приметы работают, если только в них верить. Несмотря на это, они на всякий случай плюют через левое плечо или стучат по дереву, чтобы избежать сглаза.

Также давно известно, что вещи, которыми человек часто пользуется, приобретают его энергетику. В этом нет ничего удивительного, ведь людям свойственно ощущать к любимой одежде, обуви, книгам, аксессуарам и многому другому чувство благодарности за то, что они украшают их или делают жизнь более комфортной. То же самое применимо к посуде. Любимая чашка способна поднять настроение, но если ее возьмет кто-то другой, то это мгновенно выводит владельца из себя.

Верить или нет

С давних времен существует множество примет, связанных с кухонной утварью. Одни из них сулят людям счастье и благополучие, тогда как другие служат предупреждением о предстоящих трудностях или проблемах. Предлагаем вам ознакомиться с этими приметами, но верить в них или нет – это ваш личный выбор. По крайней мере информация о них может быть полезна, ведь их воздействие на людей проверялось нашими предками веками. Если бы они никогда не сбывались, то их не передавали бы из поколения в поколения в качестве наставления, что нужно делать, например, если разбилась чашка или гость вымыл вам посуду после застолья.

Мытье посуды

С ним также не все просто, и когда-то в народе существовало множество примет, связанных с мытьем посуды, например:

Считалось, что гость, взявшийся за эту работу, вымывает с тарелками, стаканами и чашками семейное благополучие и счастье, поэтому, как бы вы ни устали, не доверяйте ее никому, мало ли с какими помыслами человек вызвался вам помочь.Сами также не вызывайтесь мыть посуду, даже если находитесь в гостях у близких родственников или друзей. Наши предки считали, что, делая это, можно получить заряд нездоровой или негативной энергии от людей, которые ели или пили из нее.Зато, поев в доме родителей, можете смело помочь им вымыть посуду. Такое действо только укрепит кровные узы.Также считалось, что доверять в гостях мытье посуды можно только незамужней девице, желающей найти своего суженного. Возможно, таким образом присутствующие оценивали расторопность и готовность девушки помогать по хозяйству – качества, высоко ценимые нашими предками.Никогда не позволяйте своим гостям мыть руки над посудой в раковине. Это чревато склоками или получением неприятных новостей.Также плохим знаком было оставлять немытую посуду на ночь. Мало того, что такая хозяйка считалась неряхой, но ее лень могла создать проблемы с деньгами, вызвать ссоры или отвести удачу от дома. С другой стороны, если она вставала до рассвета, чтобы вымыть посуду, то тем самым исправляла негативные последствия своей нерасторопности, привлекая в дом удачу и достаток.

Как видно из приведенных примет, чтобы избежать проблем, лучше мыть посуду самим и делать это до наступления ночи.

Разбитая посуда

Приметы о ней возникли, скорее всего, у обладателей глиняной или другой бьющейся посуды. Самый бедный люд использовал деревянную кухонную утварь, которую легко было заменить, вырезав новую.

Как бы там ни было, но чаще всего – это хороший знак, например:

Если вы случайно разобьете тарелку в свой день рождения, то можете рассчитывать, что поймали удачу «за хвост»: весь год вам будет везти, а известия в большинстве своем будут радостные.Также к благополучию посуда бьется в большие церковные праздники.Если девица разбивает тарелку случайно, то ее ждет романтическая встреча, а юноше это сулит успехи на работе.Если посуда треснула сама по себе без видимых причин, значит, она приняла на себя накопившийся в доме негатив. Поблагодарите ее за заботу о вас и выкиньте осколки в мусорный ящик.Замужняя женщина, разбившая тарелку, получает предупреждение, что в семье назревают конфликты. Стоит пересмотреть свое отношение к поступкам близких, чтобы избежать ссор. Женатому мужчине разбитая тарелка «намекает» на возможные неприятности на работе. Не стоит конфликтовать или резко реагировать на чью-то критику в ближайшее время, и в карьере все наладится.Чашка, случайно разбитая о пол, сулит везение, но если это произошло при ударе о мебель, то ждите нападок недоброжелателей.Разбив блюдце, будьте готовы к встрече с теми, кого вы давно не видели и по кому очень скучали.Битье стеклянной посуды «приведет» в ваш дом большую компанию, которую вам предстоит накормить и развлечь. Хоть эти люди могут быть желанными гостями, хлопоты вам предстоят немалые, правда приятные.Если вы случайно разбили посуду своего ребенка, то обязательно почитайте над ним молитву Николаю Чудотворцу от сглаза.Если вы разбили чашку или тарелку в спальне, то ждите проблем со здоровьем. Вывод: не стоит есть и пить там, где вы спите.

Чтобы все эти приметы сработали, посуда должна быть разбита случайно.

Дарение

Если когда-то книга считалась лучшим подарком, то в наше время – это что-либо из бытовой техники или посуды. Последнюю часто дарят не только на день рождения, но и свадьбу, новоселье и в другие важные жизненные моменты. Выбирая ее в качестве подарка, помните:

Нельзя дарить пустую тарелку. Это принесет невзгоды как дарителю, так и получателю. Чтобы снизить негативную энергию подарка, нужно его чем-то наполнить, например, фруктами, печеньем или другой едой.Тарелка, преподнесенная в качестве подарка на новогодние праздники, притянет благополучие в дом, и весь год будет финансово успешным.Сервизы издавна было принято дарить, особенно молодоженам. Считалось, что полный набор посуды поможет быстро достичь финансового успеха и встать на ноги. В наше время мало что изменилось, так что смело можете дарить сервизы как на свадьбы, так и на дни рождения.Набор чашек, полученный в подарок, намекает на измену партнера. Конечно, если в это не верить, то это всего лишь новые чашки. Не стоит пристально следить за своей второй половинкой или устраивать скандалы по пустякам. Чтобы обрести душевный покой и снять негативный намек с подарка, обдайте чашки кипятком, а затем налейте в них любимый напиток. Лучше, если вы обновите их вместе со своим партнером.Непринято дарить ножи, вилки, сковородки и кастрюли. Считается, что они способны вызвать неприятности или болезни. На самом деле, если подарить не единичный предмет, а красивый посудный набор, например, кастрюли или ножи известной фирмы, то это не принесет проблем ни дарителю, ни получателю.Фарфоровая и хрустальная посуда в качестве подарка способна привлечь удачу и благосостояние в дом или изменить жизнь к лучшему.

Как видно из приведенного выше, посуду можно и нужно дарить, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Грязная посуда

Если вы заметили, что на вашей посуде появились несмываемые пятна и подтеки, то без жалости избавляйтесь от нее. Ее можно выкинуть или использовать для кормления бездомных или домашних животных во дворе.

Оставленная под кроватью перед сном грязная посуда способна вызвать ночные кошмары, плохое самочувствие и разбитое состояние утром.

Чужая посуда

Если вам принесли угощение на тарелке, то не стоит оставлять ее в своем доме, так как на ней чужая энергетика. Она может быть как негативной, так и здоровой, но лучше на всякий случай вернуть тарелку хозяевам, положив в нее несколько фруктов или конфет.

Если вы случайно разбили чужую посуду в своем доме, то обязательно купите аналогичную для возврата и проведите обряд со свечой для очищения помещений от порчи.

Новая посуда

Наши предки трепетно к ней относились. Например, они посыпали ее сахаром для сытной и благополучной жизни или солью – для удачи. Новую посуду нужно обязательно вымыть, а первыми ее должны использовать домочадцы, а не выставлять на стол перед гостями, чтобы она не втянула в себя чужой негатив или зависть.

Если новая тарелка или чашка треснули, стоит почитать молитву от сглаза и очистить от него дом.

Вместо заключения

Примет о посуде множество. Как видите, большинство из них либо сулят благополучие, либо предупреждают о проблемах. Как к ним относиться, решать только вам, но на всякий случай лучше прислушиваться к народным советам.