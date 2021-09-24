В РФ представят новые смартфоны Xiaomi 11T

Отметим, что мировая премьера новой линейки Xiaomi 11T уже состоялась. Теперь китайская компания планирует провести такое же мероприятие на региональном уровне в России. Кроме базовой модели нового смартфона будет анонсирован и старт продаж флагмана 11T Pro.

Судя по всему, больше всего будут говорить об отличном экране или блоке видеокамер, считают эксперты. Размер диагонали экрана, кстати, составляет 6,67 дюйма. Изображение на нем демонстрируется в формате Full HD+ с частотой обновление картинки 120 Гц.

Главный датчик блока камер позволяет вести съемку с разрешением 108 Мп. Также есть широкоугольник на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Мощность быстрой зарядки в смартфонах составляет 120 Вт.