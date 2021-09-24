 

В «Одноклассниках» появился сервис распознавания речи

24.09.2021, 4:28, Новости дня
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Вслед за другими соцсетями «Одноклассники» также запустили сервис распознавания аудиофайлов. Данная функция позволяет легко превратить присланное голосовое сообщение в текст.

Как сообщают в администрации соцсети, здесь используется тот же самый алгоритм искусственного интеллекта, что и во «ВКонтакте».

Сервис внедрили для повышения качества услуг, поясняют эксперты. Аудиосообщения обретают все большую популярность. Но прослушивать из не всегда удобно. Например, на шумной улице или в транспорте мало что услышишь без наушников. А во время совещания или лекции включать аудио вовсе нельзя, но можно прекратить его в тест и прочитать. Кроме того, исследования показывают, что отправлять сообщения люди любят аудиофайлами, а получать их – в виде текста.



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