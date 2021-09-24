Мнение: Письмо: “Инструктор в автошколе не успеет затормозить”

Ну вот давайте про депрессию взрослой женщины для сравнения с подростковой, тем более ее депрессия – по подростковому типу, да еще отягченная тикающими часиками.

Она уже писала письмо и там тоже угрожала сделать что-нибудь с собой.

Это безответственное поведение и большой косяк по отношению к жизни. Если вы хотите поднять уровень энергии, в первую очередь избавьтесь от таких мыслей, запретите их себе, заблокируйте их.

Не торгуйтесь, что сначала пусть судьба вам подаст немножко счастья, а уж тогда вы избавитесь от таких мыслей.

Нет. Сначала избавьтесь от таких мыслей. Потом будет немножко счастья.

А иначе в то время, как старики оплакивают приближение смерти, больные дети и их родители сражаются за жизнь, вы демонстративно отшвыриваете самое дорогое, то, что не купить ни за какие деньги.

a_bolenok

Здравствуйте, Эволюция,

Я писала Вам чуть больше года назад. https://evo-lutio.livejournal.com/1232577.html

С тех пор много воды утекло, у меня начались и закончились отношения, и я оказалась на выходе из очередной ковидной волны практически там же, где была, в городе, где я не знаю почти никого, в яме. Как так получилось, что в отношениях, где я, наверное, была все-таки не очень счастлива, я накосячила так, что до сих пор меня накрывает так, что хочется все вернуть, исправить, извиниться, и мне то кажется, что он колеблется, то я вижу чугунную дверь с замками.

(Автор видит противоречие между своей короной Сокровища и своей короной Победителя. Но две эти короны – лучшие подружки)

Силы у меня давно кончились, жизнь стала функциональной, в ней все составляющие моей нормальной жизни, которую я хотела бы иметь, но я все делаю функционально. Я несколько раз перечитывала Ваш пост про выход из ямы и мне казалось, что я все правильно делаю, но эта гребаная надежда, что он вернется, не дает мне сил идти дальше.

(Автор обвиняет всех вокруг в том, что не может взять себя в руки)

В конце прошлой осени у меня начался роман с коллегой по работе, русским эмигрантом, на тот момент он был мой начальник, и это все было не очень хорошо, но никто не знал. Он тогда только начал развод со своей женой, с которой прожил что-то 12 лет (ему 37), ходил никакой вообще и, чтобы отвлечься, болтал со всеми, балагурил, устраивал у нас в офисе стендапы и, вот, на том его настроении подвернулась я, а я тогда искала.

Я не была в него влюблена ни в начале, ни после, смотрела сверху вниз: он и некрасивый (это я потом совсем по-другому увидела), и геймер, и образование у него только бакалаврское (на мои три, хоть и никому не нужные), и читает он всякий сайфай, и не знает даже имен Гессе или Манна. Он смеялся, говорил, что это мой московский гонор, а он простой как палка.

Несмотря на эти мои косяки и что у нас ровно ничего не получалось в сексе, я какое-то время нравилась ему, он звонил каждый вечер часа на два и болтал ни о чем, говорил, что надеется, что удастся со мной что-то построить, разглядывал меня, восхищался и говорил то, что я никогда ни от кого не слышала. Первое время я чуть не перед каждой встречей собиралась заявить ему о расставании, потому что мне все казалось, что мы не подходим, а потом я в него влюбилась и как-то сразу мне стало мало внимания, мало его вложений (их и в самом деле не было нисколько, только визиты дважды в неделю и звонки) и тут (или раньше) я совсем потеряла контакт с реальностью, меня начало бомбить, я расшатала себя и уничтожила эти отношения к концу весны.

(Отношений не было. Не было даже секса, не было его влечения, не было нормального с ним контакта. Было только стремление автора приспособить мужчину на роль кавалера и было его любопытство к этой очень своеобразной девушке. Сначала автор пыталась тянуть щипцами беготню, делая вид, что сидит в высокой башне и снизойти не может, потом стала гоняться за ним, делая вид, что обидела холодностью. Теперь никак не может принять факт, что она не нужна ему. Таких историй в рубрике – через одну)

Последний месяц мы почти только ругались. Тогда у него в Питере умирал дед, за которым ухаживали переболевшие ковидом очень пожилые родители, на работе у нас был скандал со сроками по проекту, жена его как-то некрасиво требовала больше денег по разводу, чем он собирался ей выделить – не было ничего, кроме этого стресса и моих претензий, и в итоге он приехал, вывел хмурым холодным ветреным вечером на серую грязную набережную под наши уродливые небоскребы и там сказал, что у него были ко мне «продвинутые чувства», но из-за наших ссор он меня разлюбил, все. Послали – иди, я долго собиралась с силами поступить как надо, в итоге сказала, что не согласна и попросила его взять время на подумать.

(Она кормит корону тем, что он любил ее, но она накосячила. Но у него не было к ней ничего и ругались они лишь потому, что ему не хотелось отношений. Опишите ее репейник, который держит ее)

С этого момента начался мой персональный ад, который продолжается до сих пор, пятый месяц. Я не поверила, что он серьезно, я звонила ему – и поначалу он отвечал. Когда перестал брать звонки, я писала, и поначалу он отвечал. Когда перестал отвечать, я стала писать в рабочий чат мольбы передумать и вернуться в перемежку с рабочей перепиской. Мы в одном проекте, он почти всегда должен проверять мою работу, я – иногда – его, мы видимся эпизодически в офисе, но в общих созвонах каждый день. Каждый раз, удаляя какие-то одиозные свои пассажи из переписки, я обещаю себе никогда этого больше не делать, не мучить его, не унижать себя, но потом повторяется снова. Он по-прежнему тактичен со мной в том, что касается работы. В остальном – полностью избегает, и если мне приходилось как-то совсем некрасиво ловить его на работе около кофе-машины со своими бессмысленными мольбами, он говорил, «я тебе уже все сказал», «мне очень жаль, что так вышло» и немедленно обещал еще подумать, лишь бы только выбраться из этой ситуации, просил меня не унижать себя. Я примерно понимала, что в черном поле задолго до расставания, плакала, остановиться не могла, вспоминала еще какой-нибудь свой косяк в прошлом и бежала извиниться и обещать исправиться, просила вернуться.

(В общем, не хочет она брать себя в руки, хочет, чтобы это кто-то извне сделал за нее)

Я не знаю сейчас, как мне выйти из этого кольца самоунижений. От меня ничего не осталось. Я смутно помню, что ездила в отпуск в Венецию, что у меня гостили подруги и мы тоже куда-то ездили – я ничего не воспринимала. Я делала технически все, что написано: я выдраила свою комнату, я хожу на спорт через день, я много работаю, я пошла в автошколу, я стала прорабатывать книгу для подготовки к экзамену на сертификат (по работе), я рисую и продаю картины – но все это через силу, с огромным напряжением, я рано ложусь, чтобы поскорей закончить очередной день и, когда не мучает бессонница, не тороплюсь вставать. Я встречаюсь с друзьями, но мне стоит невероятных усилий поддерживать легкую беседу, которая меня не интересует. Рыдаю, едва остаюсь одна.

(Автору важно подробно доказать мне, что мои рекомендации в ее уникальном случае не работают. Она все это делает механически, с отвращением, не снимая большой короны, не отлипая от чужой фигуры, и ждет, что спонтанность зафонтанирует в ней. Хорошо, что она не запустила ресурсы, иначе сидела бы сейчас с лишним весом, больная, без работы, а из такой ямы выбираться намного сложней)

Я познакомилась в тиндере с прикольным чуваком, и мы встречаемся по выходным и даже будням, ездим куда-то, зовет с собой на ивенты, при каждой встрече говорит, что красивая-стильная и грустная-измученная, держится на расстоянии, дружит со мной.

(Потом она прилипнет к этому парню, судя по тому, как она его называет “прикольным чуваком” и как собирает в шкатулочку его опасливые комплименты. Автор, учитесь уважать мужчин и прекратите небрежно называть их чуваками. Уничтожьте свою Училку, именно она делает вас асексуальной)

Другие переписки в тиндере не привели вообще ни к чему, я перестала туда заходить, поняла, что в таком состоянии, не нужна никому. Парень с бывшей работы, который когда-то предлагал мне разово потрахаться, написал спустя год с лишним снова, я сказала: приезжай, это будет в первые выходные октября. Это чувак казанова, и я понимаю, что если мы переспим, то чувства мои к Мише никуда не денутся, только накроет шквалом вины и, может, тогда мой инструктор в автошколе не успеет затормозить, если я на скорости в 130 влечу в какой-нибудь грузовик.

(Вины перед кем? Перед тем, кто мечтает отделаться? Видите, насколько автор упорно считает, что нужна этому Мише?)

Дорогая Эволюция, не так я сделала все. Как выйти из этого, если я уже в этом оказалось и пропустила все возможности как-то сохранить себя. Уволиться сейчас нет смысла, он увольняется сам (это было решено задолго до наших проблем) в конце года. Мишу я люблю и меня буквально физически разрывает на части, когда я думаю, что те мои ошибки нельзя исправить, что он не хочет, как бы ни нравилась я ему внешне и по-человечески.

Мне 33 года и жить дальше мне сейчас совсем не хочется, когда не занята, я подолгу просто плачу в мех моей кошки, пока она не сбегает.

(Автор, нужно перестать плакать, потому что от слез ваши глаза становятся красными и маленькими. Надо найти себе какую-то активность, где будет группа молодых мужчин и женщин, лучше больше мужчин, но не меньше, чем женщин. Надо увлечься этой активностью, взять персональные уроки или тренировки, чтобы повысить свой уровень. Надо познакомиться с мужчинами вне работы, не персонально, а в кругу общения, хобби, не цепляться сразу, общаться полгода и найти себе приятелей. Так у вас постепенно появится парень или даже выбор, вся ваша депрессия – из-за тикающих часиков и шатающейся короны: неужели вы хуже других девушек, у которых уже семья. В плане умения общаться с мужчинами – однозначно хуже многих. Ничего стыдного в этом нет. Это исправимо)