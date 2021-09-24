В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере

Директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис сообщил на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности, что Вашингтон должен вовлекать союзников в давление на Москву в контексте цифровых угроз.

«Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию», – приводит его слова РИА «Новости».

Инглис заявил, что работа должна быть направлена на то, «чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте».

Ранее газета The Washington Post заявила, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в России, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее 5,9 млн долларов, пригрозив раскрыть похищенные данные.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны.

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.