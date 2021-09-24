 

Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти человек

24.09.2021, 4:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло погибших членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек, сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

«К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни», – приводит слова начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии ТАСС.

При этом он отметил, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти и доставить вниз, а затем передать медикам 14 человек. «Все 14 человек переданы врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи. Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались», – сказал Надежин.

Накануне вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа из 19 альпинистов запросила помощь. Спасателям удалось спасти 14 человек, три альпиниста были обнаружены без признаков жизни, поиски двоих были продолжены. Скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышает одного метра.



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