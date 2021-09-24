Трендовые прически осени с косами: модные варианты и техника исполнения

Кому-то прически с косами могут показаться несовременными и подходящими только для фестивалей, народных праздников, свадеб и других событий. Но на самом деле косы актуальны до сих пор и никогда не выходили из моды. Вариантов причесок с косами невероятно много – от простейших до замысловатых и на любой случай, поэтому каждая девушка может выбрать вариант для себя из представленных ниже.

Некоторые укладки сделать очень легко самим, а для других потребуется сноровка и терпение или даже помощь профессионала. Есть немало красивых причесок с косами, которые напоминают произведения искусства.

Коса сбоку

Можно заплести косу с одной стороны (главное фото). Для этого нужно разделить волосы косым пробором и начать плести с той стороны, где пробор ниже. Начинать плести у корней, каждый раз добавляя новые пряди с лицевой стороны. Остальные волосы для придания им объема нужно слегка взбить руками.

Добавить ленту

Это легкий, но оригинальный способ внести в классическую косу изюминку. Нужно всего лишь заменить одну из трех прядей лентой. Для этого нужно собрать из волос хвост, завязать одним концом ленты и начать плести, разделив волосы на две части или просто добавив к одной из трех прядей ленту.

С лентами в косах в мексиканском стиле

Это очень легкая прическа, но она невероятно эффектная. Сначала нужно зачесать назад волосы и разделить их на два невысоких хвоста. Каждый завязать лентой и заплести две косы, используя ленты вместо третьей пряди. Затем закрепить их на голове как ободок с помощью шпилек или самих лент. Прическа не должна быть слишком прилизанной, ей идет легкая небрежность.

Детские косички

Это самая распространенная и простая прическа с косами. Тем не менее она стала фаворитом у знаменитостей, которые дополняют ею свои стильные наряды – от повседневных до торжественных. Чтобы сделать такую прическу, нужно всего лишь заплести две маленькие косички с каждой стороны головы. Чтобы получилось более эффектно и современно, на остальных волосах желательно создать небольшие волны.

Высокая коса

Эта прическа просто идеальна, хотя невероятно проста. Волосы нужно зачесать, собрать в один высокий хвост и туго стянуть резинкой. Затем заплести тугую косу и внизу закрепить резинкой, чтобы она не расплеталась.

Повседневный хвост

Это очень простая и беззаботная прическа. Собрать хвост сзади, стянуть его резинкой и сделать его объемным, распушив руками. Спереди по бокам около лица можно выпустить пряди. Украсить хвост красивой резинкой и жемчужными бусами. Затем заплести рыхлую косу, практически не затягивая пряди. Чтобы завершить образ, можно добавить на голову повязку.

Водопад

Эта прическа может показаться более сложной, чем есть на самом деле. Необходимо просто заплести от корней косу. Единственное ее отличие состоит в том, что после каждого поворота, чтобы получить эффект водопада, следует ослаблять нижние и верхние пряди, вместо того чтобы оставлять их внутри косы. Сделать косы с каждой стороны, а дойдя до центра, соединить их и закрепить шпильками, убедившись, что концы спрятаны.

Простые полусобранные косы

Если прическа “водопад” показалась слишком сложной и непонятной, то есть гораздо более простой вариант, но не менее красивый. Необходимо начать плести две косы, взяв пряди спереди с каждой стороны лица. Продолжать их плетение до тех пор, пока не получится их соединить сзади и заплести одну, более толстую косу.

Прическа-гребень

Этот вариант невероятно интересный и оригинальный. В этом случае нужно заплести обратную косу от корней, добавляя каждый раз новые пряди, чтобы она получилась довольно объемной. Закончить плетение на затылке и завязать хвост, которому придать руками объем.