Мнение: О проблеме военных преступлений в ходе майской войны в Палестине

По следам майской войны Израиля против ХАМАС и позиции МУС, HRW и западных "правозащитных" организаций.

Может ли Международный уголовный суд судить палестинцев, пока Израиль безнаказанно убивает?

Недавний отчет Human Rights Watch утверждает, что палестинская группа вооруженного сопротивления из Газы совершила военные преступления, запуская неуправляемые ракеты по направлению населенных центров Израиля в мае этого года.

HRW, расположенная в Нью-Йорке безоговорочно употребляет выражение «военные преступления» когда речь идет о палестинских ракетах, в отличие от двух отчетов по куда более смертоносным и разрушительным бомбежкам Израиля в Газе.

HRW без экивоков решает, что палестинские партизаны совершили военные преступления, с одной стороны, в то время как израильская бомбежка «предположительно» была военными преступлениями, с другой стороны, что показывает, как могу рассматривать дело палестинцев в МУС – если оно туда вообще попадет.

HRW побуждает МУС расследовать «израильские нападения в Газе, которые привели к предположительно незаконным жертвам среди мирного населения, а также палестинские ракетные нападения, которые попали в населенные пункты в Израиле».

За 11 дней в мае как минимум 260 палестинцев в Газе были убиты израильскими бомбами, включая 66 детей.

Согласно Управлению по правам человека ООН, «129 убитых были мирными жителями и 64 были членами вооруженных групп, статус остальных 67 не был определен». 12 штатских и 1 солдат в Израиле были убиты огнем из Газы за тот же период. 3 из штатских умерли от несчастных случаев или сердечного приступа, когда бежали в бомбоубежища.

Двое, убитые ракетой, не имели доступа к бомбоубежищу, потому что они жили в Дамаш – деревне, не признанной государством из-за израильской системы апартеида, навязанной палестинцам на их родине. Хотя палестинцы из непризнанных деревень имеют израильское гражданство, Израиль отказывает им в базовых службах и инфраструктуре, пытаясь насильно вытеснить их с их земли.

Палестинцы в Газе также были убиты ракетами, выпущенными группами партизан в мае.

«Боеприпасы, предположительно направленные против Израиля, в недолете убили и ранили неизвестное число палестинцев в Газе», согласно Human Rights Watch.

Отчет Human Rights Watch, опубликованный на их сайте, дает линк на израильское министерство иностранных дел про ракеты «запущенные поддержанной Ираном террористической организацией Хамас».

Двойные стандарты

Human Rights Watch расследовала несколько смертоносных нападений на израильских штатских и палестинскую ракету, которая недолетала и убила семь палестинских мирных жителей в северной Газе.

«Палестинские вооруженные группы во время боев в мае открыто нарушали законы войны – запрет на нападение без выбора целей, путем запуска тысяч неуправляемых ракет по направлению израильских городов», цитирует отчет слова Эрика Гольдштейна – руководителя проекта в Human Rights Watch.

В предыдущем отчете, исследуя израильские бомбежки высотных домов в мае, когда целые семьи были убиты в своих квартирах, Human Rights Watch использует оговорки, говоря, что эти бомбежки, как и нападения вооруженных групп, «нарушают законы войны и составляют предположительно военные преступления».

В противоположность этому, в последовавшем расследовании палестинских ракет и обстрелов из Газы, Human Rights Watch безоговорочно заявляет, что они «нарушают законы войны и являются военными преступлениями».

По мнению Human Rights Watch, утверждения палестинских партизан, что они запускают ракеты в направлении Тель-Авива и других населенных пунктов в ответ на израильские бомбёжки «предполагают, что они намеренно нападали на мирных жителей» – хотя главная штаб-квартира израильской армии так называемая АКирья – находится в самом центре Тель-Авива.

Неясно, почему Human Rights Watch не учитывает в своем юридическом исследовании действий израильской армии заявления лидеров страны, которые могут указывать на намерение совершить военные преступления, как и на психологические пытки мирных жителей.

Например, Бени Ганц – в то время военный министр Израиля, а теперь заместитель премьер-министра – заявил в мае, что «ни человек, ни место, ни жилой квартал в Газе не безопасны».

Эту угрозу вполне разумно понять так, что Израиль опять будет использовать подавляющую и непропорциональную силу и целится в широкий список мирной инфраструктуры, как в предыдущие три крупные нападения на Газу, и на Ливан в 2006 году.

Такая политика Израиля известна как Доктрина Дахия, и давно признана политиками и военными Израиля – как Human Rights Watch указала в отчете про нападение Израиля на Газу в 2008 году, но не в отчете про май этого года.

Human Rights Watch указала, что нападение без выбора целей, не направленное на «определенную военную цель, или использующее средства или метод, которые не могут быть направлены на определенную военную цель» запрещены законами войны.

Ракеты и орудия палестинских групп в Газе «неуправляемые и часто делают недолет, что делают их крайне неточными, и поэтому по сути нападением без выбора целей, когда они направлены на населённые пункты с мирными жителями»добавляет Human Rights Watch. Так что запуск таких ракет в сторону населенных пунктов – «военное преступление».

Как ранее писала Электронная интифада, такой же анализ применим к 155 мм снарядам, которыми Израиль обстреливал Газу в мае.

Такие снаряды можно только нацелить так, что они могут попасть в радиусе более сотен метров от намеченной цели.

Human Rights Watch признала их исконную неточность в отчете 2007 года о нападении Израиля на Газу с названием «Нападение без выбора целей».

Но в недавнем отчете Human Rights Watch почему-то не признала неизбежно не направленное на определенную цель природу использованного израильского оружия -вопиющий двойной стандарт.

В трех недавних отчетах о расследовании законности действий Израиля и палестинцев в мае, Human Rights Watch избегает прямо называть израильское оружие не направленным на определенную цель.

Однако расследование, опубликованное в Middle East Eye показывает, что Израиль широко использовал другое такое оружие при нападении на Газу.

Специалист по обезвреживанию бомб в Газе сказал Middle East Eye, что из 2750 бомб, сброшенных Израилем на Газу, 1-тонная антибункерная Mark-84, «созданная для пробития слоев стали и бетона» использовалась Израилем чаще всего.

В первый раз использованная США в войне против Вьетнама, бомба длиной больше 4 метров содержит 400 кг взрывчатки. Mark-84 имеет «радиус поражения» более 30 метров и создает сверхзвуковую волну, когда взрываются», как пишет Middle East Eye.

Но бомба может на самом деле убить людей на расстоянии 360 метров – огромное расстояние в тесной застройке города Газа.

Давление от ударной волны после взрыва «может разорвать легкие, носовые пазухи и оторвать руки и ноги на расстоянии сотен метров от взрыва», как сообщает ООН.

Неясно, почему Human Rights Watch решила, что запуск неуправляемых палестинских ракет в сторону населенных пунктов неизбежно является военным преступлением, но не израильское использование совершенно неточной тяжелой артиллерии или еще более разрушительных анти бункерных бомб, сброшенных на жилые высотные дома в центре города.

В конце концов, решение о том, придерживается ли сторона законов войны не должно зависеть от того, имеет ли она самое совершенное оружие, сделанное в США компаниями, наживающимися на войне.

Такая доктрина законности будет подавляюще и неизбежно предубеждена в пользу государств с мощными армиями и против колонизированного, не имеющего государства населения, которое борется за освобождение от угнетения преступной власти, как в случае палестинских партизан в Газе.

Защита мирных жителей

Human Rights Watch также винит вооруженных палестинцев за запуск ракет рядом с населенными центрами.

«Воюющие стороны должны также насколько это возможно избежать использования оружия в или рядом с густонаселёнными районами и иным образом принимать необходимые предосторожности для защиты мирных жителей под их властью от нападения» – заявила Human Rights Watch.

Это – повторение обвинений со стороны Израиля и апологетов его военных преступлений, что вооруженные палестинцы используют мирных жителей как живые щиты.

«Расположение палестинских вооруженных групп в высотных домах, если он соответствует действительности, нарушает требования принимать необходимые предосторожности для снижения ущерба для мирных жителей» – заявляет Human Rights Watch.

Однако Human Rights Watch не дает никаких доказательств таким утверждениям, и признает, что Израиль никогда не предоставил доказательств для подтверждения постоянных обвинений палестинцев в использовании «живых щитов». Почем же Human Rights Watch придает вес утверждениям, которые ни она ни Израиль никогда не подтвердили?

Любопытно, что правозащитники не винят израильское правительство за то, что оно не предоставило своим гражданам из непризнанной деревни Дамаш, где был погибла 16-летняя Надин Авад и ее отец Халил, бомбоубежища.

Израиль, как оккупант сектора Газа, также имеет законные обязанности защищать там мирных жителей.

Более 2 миллионов палестинцев – две трети из них беженцы, все не имеют государства – живут на 140 квадратных милях в Газе, одном из самых густонаселенных мест в мире.

У палестинцев нет армии, не говоря о самом современном оружии, которое есть у Израиля. Неравенство в военной силе между палестинскими партизанами в Газе и Израилем очевидно из соотношения убитых 20 к 1 и из сравнения разрушений у тех и других.

Большая часть 4340 ракет, которые, как говорит Израиль, были запущены из Газы были перехвачены Железным куполом или упали на пустырях. Эти ракеты также несут куда меньший заряд взрывчатки, чем многочисленные бомбы и боеприпасы Израиля.

Своими «точно нацеленными» управляемыми ракетами, Израиль разрушил больше квартир в высотных домах в Газе за 11 дней в мае 2021 года, чем за 51 день в 2014 году.

Al Mezan Center for Human Rights пишет после расследования в течении 3 месяцев, что были разрушены 232 квартиры в высотных домах как аль-Джалаа в мае за 11 дней, сравнительно с 182 квартирами в 2014 году за несколько недель.

https://twitter.com/almezancenter/status/1427166390860058630?ref_src=twsrc%5Etfw&lang=bn

Независимые эксперты ООН по правам человека заявили, что «из-за огромного неравенства сил, жертв этого конфликта непропорционально много среди палестинцев в Газе».

Такое вопиющее неравенство не нашло отражения в подходе Human Rights Watch про «обе стороны», который относится, очевидно, к палестинскому сопротивлению и Израилю как к равным силам – не считая того, что про Израиль не утверждают безоговорочно, что он совершает военные преступления.

Human Rights Watch не приняла во внимание основу – отношения колонизаторов и лишенных государства беженцев, против которых Израиль ведет войну.

В результате это расследование игнорирует широкий контекст израильского постепенного геноцида против палестинцев в Газе и его всеобъемлющей цели -уничтожить национально-освободительное движение палестинцев, как обычно у колонизаторов.

Империалистическое предубеждение

Самозванные защитники палестинских прав человека как Human Rights Watch должны также признать, что международное право неизбежно предубеждено в пользу империалистов и государств.

Эти правила и принципы были созданы как орудие «цивилизационной миссии» колониализма для привести «нецивилизованных» во «всеобщий порядок», определяемый материальными интересами Европы.

В статье в Third World Quarterly профессор права университета Юты Энтони Энги описывает методы, которым «империализм сформировал» международное право. Он показывает, как колониализм был «главной силой в формировании международного права, и в особенности, его основного принципа – суверенитета.

Как пишет Энги, международное право «всегда было одушевлено цивилизационной миссией, проектом господства над и изменения не-европейских народов».

Европейские законы, включая доктрины, которые использовались в разборе отношений европейских стран в вопросах притязаний на неевропейские земли, стали универсальными путем колониализма и захватов.

Такой «имперский характер» международного права был отмечен после Первой Мировой войны. Территории побежденных стран попали под власть мандатной системы Лиги Наций, а не были прямо названы колониями, хотя они были полностью во власти западных империалистических держав и их интересов.

Палестина, бывшая под властью Оттоманской империи, стала такой подмандатной территорией – в руках Британской империи – до провозглашения государства Израиль в 1948 году.

В конце концов «настойчивый протест народов Третьего мира» привел к тому, что деколонизация стала «основным занятием международной системы», и ООН создала «ряд организаций для продвижения дела деколонизации», напоминает Энги.

Во время «войны против террора» за последние 20 лет, международное право снова стало использоваться для «цивилизационной миссии», которая на этот раз «утверждалась во имя «национальной безопасности», как самооборона», как пишет Энги.

Империализм лежит в ДНК международного права и его применения, включая Международный Уголовный суд.

До сих пор он обвинял и судил только африканских глав государств.

Тем временем ни одно официальное лицо США когда-либо привлекали к ответу в международном суде за преступные войны и оккупацию Афганистана, Ирака и Ливии, убийства без суда бомбами в дальних краях, несмотря на колоссальные потери жизней для жертв этих империалистических войн.

Как отметила Сьюзан Пауэр -эксперт по международному праву, уже было 10 комиссий и расследований фактов по положению в Палестине, и 11-я была организована Советом по правам человека ООН после событий мая.

Комиссия по расследованию 2019 года в отчете «даже рекомендовала передачу дел на предположительных виновников преступлений, совершенных во время Великого марша за возвращение, МУС», заметила Пауэр.

И однако, не было никакой реальной ответственности, которая на деле предотвратила бы совершение Израилем новых военных преступлений против палестинцев.

Так что МУС «составляет последнюю надежду на привлечение к ответственности виновных для палестинских жертв» – по словам Палестинского центра по правам челоовека.

И «самый долго не решенный вопрос, за который ответственна ООН» – вопрос Палестины, «стал лакмусовой бумажкой эффективности международной системы в целом», как заявило собрание палестинских, региональных и международных правозащитных групп.

Бездействие МУС

В этом году МУС заявил, что начал формальное расследование военных преступлений на Западной берегу и в Газе.

Однако неясно, сдвинется ли расследование с места.

У Фату Бенсоуда, которая контролирует предварительное расследование положения дел в Палестине, в июне кончился девятилетний срок в должности главного прокурора, и ее заменил Карим Хан.

Английский адвокат, третий главный прокурор МУС, пообещал улучшить деятельность суда, расследуя только наиболее веские дела.

На Хана оказывают сильнейшее давление, чтобы он отказался от дел по Палестине и Афганистану, которые могу привести к предъявлению обвинений официальным лицам Израиля и США, хотя оба не члены МУС и отказались признать его юрисдикцию над своими гражданами.

Территориальная юрисдикция стала главным камнем преткновения в деле Палестины, настолько, что Бенсоуда потребовала решения судей МУС, прежде чем начала формальное расследование.

Бенсоуда указала, что хотя они не могут воспользоваться правом на самоопределение, палестинцы имеют законный суверенитет на Западном берегу и в Газе, под израильской оккупацией.

Судьи согласились с Бенсоуда считать Палестину государством с точки зрения Римского Устава, на котором основан МУС. Несмотря на решение судей, Израиль и его союзники продолжат оспаривать территориальную юрисдикцию МУС.

Без территориальная юрисдикции, единственный путь для дела попасть на рассмотрение в МУС -через Совбез ООН, где США и европейские страны давно уже действуют как адвокаты Израиля.

То, что территориальная юрисдикция вообще требуется для защиты прав палестинцев в суде, показывает предубеждение международного права в пользу государств.

Как утверждает профессор права Эяль Гросс, Римский Устав «поддерживает колониальную предпосылку, что только те, у кого есть государство, должны приниматься во внимание в международных делах».

Гросс добавляет: «Такое требование, заложенное в Римском Уставе, лишает защиты тех, кто больше всего в ней нуждается, включая живущих под иностранной властью или оккупацией».

Более того, принцип взаимодополняемости, когда суд полагается на систему расследования государства, если она есть, может также повредить делу Палестины с точки зрения нового главного прокурора.

У Израиля есть система расследования своих преступлений, но, как заявляет Human Rights Watch, «и Израиль и палестинские власти имеют долгую историю неспособности провести заслуживающие доверия расследования предположительных военных преступлений своих сил в Газе». Израильская правозащитная группа Бецелем больше не обращается за расследованием в израильскую систему, называя ее «фиговым листом оккупации».

И в прошлом году члены МУС заказали экспертам обзор, в котором МУС рекомендуется для экономии средств «заморозить» не приоритетные расследования.

Обзор рекомендует, чтобы МУС «согласовал свою деятельность с доступными средствами», что означает приоритет для дел, которые, которые легче вести, «учитывая количество и качество доступных доказательств, международное сотрудничество, положение с безопасностью и возможностью защиты свидетелей».

Это, разумеется, весьма далеко оп предполагаемых целей суда, якобы созданного именно «для того, чтобы вершить правосудие в случаях, где укоренилась безнаказанность», как утверждает Amnesty International.

Укоренившаяся безнаказанность – явно про Палестину, где беззащитное население противостоит одной из сильнейших армий мира, которая желает их этнической чистки и замены их колониальным сетлерами.

Перегруженный МУС может, само собой, расследовать только те детали палестинского дела, которые очевидны, вроде израильские поселения на оккупированном Западном берегу.

Но, по мнению эксперта в международном праве Виктора Каттана, руководство Хамас и Исламского Джихада – «самая легкая добыча для нового прокурора» в Гааге.

«Штаб-квартира Хамас находится на территории государства-участника, то есть, Палестины, и в диаспоре руководство раскидано по всему миру, многие из них живут на территории государств-участников», утверждает Каттан.

«Попросту говоря, они лёгкая мишень. Трудно вообразить, что любое государство-участник согласиться нарушить свои международные обязательства и заранее защитить руководителей Хамас от ордера на арест прокурора МУС», – добавил он.

В отличие от Израиля, Хамас приветствовал решение о начале расследования МУС, Хамас опубликовал предварительный отчет Human Rights Watch о мае на своем сайте, хотя в нем утверждается, что палестинские вооруженные группы нарушили законы войны.

Хамас ответил на отчет Human Rights Watch о ракетах таким заявлением: «сопротивление изо всех сил старается развить свои возможности, чтобы суметь точно нацеливаться только на израильские штабы и военную деятельность».

«Мы верим, что наше дело правое, и что наш народ – жертва расистской агрессии, которая продолжается уже десятилетия, и поэтому мы подтверждаем наше уважение международного права и международного гуманитарного права», добавил Хамас.

Несмотря на правоту дела палестинцев и право оккупированных на вооруженное сопротивление, легко представить, что вожаки сопротивления могут быть обвинены МУС, но не израильские создатели и исполнители военной доктрины, которая привела к смертям тысяч мирных жителей в Газе с 2008 года.

Когда вся система направлена против них, и в условиях полной безнаказанности Израиля, не удивительно, что палестинцы берут дело в свои руки и используют любые необходимые средства, чтобы жить достойной жизнью на своей собственной земле.

Даже если их клеймит как военных преступников Human Rights Watch -сторожевые псы системы, служащей империализму.

Морин Мёрфи – старший редактор The Electronic Intifada.

Перевод с английского

https://electronicintifada.net/content/could-icc-try-palestinians-while-israel-gets-away-murder/33896 – цинк

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