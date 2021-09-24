 

Huawei продал 190 миллионов смартфонов Nova

24.09.2021, 3:36, Новости дня
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Китайский производитель представил новые модели смартфонов Nova 9 и Nova 9 Pro. И прямо во время презентации представители Huawei рассказали об успехах компании и данной торговой марки. Как оказалось, за все время смартфонов под брендом Nova продано уже более 190 миллионов штук.

А ведь торговая марка Nova появилась на рынке всего-то каких-нибудь пять лет назад! Первыми моделями были просто Nova и Nova Plus. Их выпустили как классических представителей мобильных устройств среднего уровня. Вскоре они завоевали хорошую популярность в Китае и за его пределами.

Кстати, новая линейка Nova 9 также является в некотором смысле пионером. Это первые смартфоны под данной маркой, на которые предустановлена фирменная операционная система HarmonyOS.



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