Huawei продал 190 миллионов смартфонов Nova

Китайский производитель представил новые модели смартфонов Nova 9 и Nova 9 Pro. И прямо во время презентации представители Huawei рассказали об успехах компании и данной торговой марки. Как оказалось, за все время смартфонов под брендом Nova продано уже более 190 миллионов штук.

А ведь торговая марка Nova появилась на рынке всего-то каких-нибудь пять лет назад! Первыми моделями были просто Nova и Nova Plus. Их выпустили как классических представителей мобильных устройств среднего уровня. Вскоре они завоевали хорошую популярность в Китае и за его пределами.

Кстати, новая линейка Nova 9 также является в некотором смысле пионером. Это первые смартфоны под данной маркой, на которые предустановлена фирменная операционная система HarmonyOS.