Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки нового iPhone 13

Аналитики компании Money SuperMarket решили подсчитать, сколько жителям разных стран нужно работать, чтобы приобрести новые iPhone 13. Зарплаты, как известно, везде разные. Но и цены на гаджеты также неодинаковы. Где-то производитель продает их дешевле, а в отдельных странах стоимость достигает трех тысяч долларов.

В расчет брался средний заработок по стране и цена «Айфона» с объемом основной памяти 128 Гб. За такой смартфон среднестатистический россиянин должен сейчас отработать 53 дня (чуть более 428 часов).

А вот швейцарцу достаточно будет посидеть на работе всего 34 часа. Дороже всего iPhone 13 обойдется жителю Филиппин. Ему надо поработать 775 часов. В Индии – 724 часа, в Турции – 639, а в Бразилии – 690,5 часов.