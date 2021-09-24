 

Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки нового iPhone 13

24.09.2021, 3:36, Новости дня
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Аналитики компании Money SuperMarket решили подсчитать, сколько жителям разных стран нужно работать, чтобы приобрести новые iPhone 13. Зарплаты, как известно, везде разные. Но и цены на гаджеты также неодинаковы. Где-то производитель продает их дешевле, а в отдельных странах стоимость достигает трех тысяч долларов.

В расчет брался средний заработок по стране и цена «Айфона» с объемом основной памяти 128 Гб. За такой смартфон среднестатистический россиянин должен сейчас отработать 53 дня (чуть более 428 часов).

А вот швейцарцу достаточно будет посидеть на работе всего 34 часа. Дороже всего iPhone 13 обойдется жителю Филиппин. Ему надо поработать 775 часов. В Индии – 724 часа, в Турции – 639, а в Бразилии – 690,5 часов.



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