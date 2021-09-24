Мнение: …Я выполз из тьмы…

Каждый день наперегонки выползают из какой-то кромешной адской бездны очередные спасители и упорно бьют в одну и ту же точку:

Только массовая вакцинация детей и подростков от COVID поможет быстро победить пандемию, заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Коронавирус сопротивляется и перешёл в те группы, которые были раньше не подвержены. Нужно их тоже вакцинировать, чтобы остановить пандемию», — убежден эксперт.

Переход к террору против детей – это ноу-хау "четвертой волны", в приходе которой уже никто, думаю, не сомневается. "Острый опыт", сопряженный с риском, но если он удастся, то и профит получится немалый. Во-первых, за счет детей можно будет в значительной степени поднять процент, а значит, и заслужить одобрение организаторов глобальной истории с коронавирусом. Во-вторых, вынудив родителей сдать своих детей на эксперименты вивисекторам, можно будет резко подвинуть грань допустимого. Что еще нужно сделать, чтобы продемонстрировать свою лояльность, как отдать ребенка на заклание?

Была одна библейская история, когда один истово верующий готов был принести в жертву своего сына. Но тогда бог остановил фанатика в последний момент – к такой кровожадности он оказался не готов. Нынешние не будут проявлять милосердие, дети, в отношении которых ранее сохранялось табу, теперь пойдут под укол в плановом порядке. И дело даже не в отрицании вакцины как таковой, а в том, что риски вакцинации веществами, в создании которых были допущены все мыслимые нарушения всех ранее действовавших протоколов безопасности, невозможно просчитать.

Но политическая целесообразность выше любых этических мотивов. И люди, наверняка имеющие дипломы врачей, выступают вопреки врачебной этике, призывая фактически к массовым опытам не просто над людьми, а над детьми – будущим страны. Какое будущее, о чем вы.

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