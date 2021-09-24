В общежитии Военного университета в Москве произошел пожар

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24.09.2021, 3:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте в Москве произошел пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте, 20, строение один, начался пожар. Около ста человек эвакуированы в целях безопасности», – приводит слова источника ТАСС.

Как сказал источник, люди продолжают покидать здание.

Источник отметил, что пожару присвоен повышенный номер сложности. «Пожару присвоен второй номер сложности», – добавил он. Всего в Москве пять номеров сложности.

В настоящее время с третьего этажа и чердака идет густой черный дым, наблюдается плотное задымление. Пожарные на месте, проводится тушение.

Напомним, 31 июля при пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде пострадали семь человек. Кроме того, 21 июля пожар произошел в здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы. Помимо этого, в апреле в Петербурге загорелся учебный корпус Военно-космической академии.



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