 

Ученые определили всех предков современных змей

24.09.2021, 2:44, Новости дня
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Авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature Communications, утверждают, что у современных змей нет одного общего предка. Они произошли от 6 разных видов динозавров, вымерших в конце мелового периода.

К такому выводу ученые пришли в результате исследования генетики современных змей. Полученные данные сопоставляли с образцами ископаемых рептилий.

После вымирания для змей настал их звездный час, отмечают эксперты. Ведь свободными стали целые ниши в пищевой цепочке. Также освободились и крупные ареалы, на которых ползучие рептилии стали быстро размножаться. Все это, конечно же, продолжалось недолго, так как вскоре змей начали вытеснять другие существа. Кстати, самая древняя змея на Земле появилась, по мнению ученых, примерно 66 миллионов лет назад.



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