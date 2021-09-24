Роскосмос потратит 1,73 млрд рублей на подготовку лунной миссии

Эксперты проанализировали информацию, опубликованную на сайте госзакупок, и пришли к выводу, что Роскосмос активно готовится к полету российского пилотируемого корабля на Луну.

Всего, по предварительным данным, бюджетные расходы для отечественной лунной программы составят 1,73 млрд рублей. Космонавтам нужен новый корабль, специальный скафандр, который защитит от сильной радиации за пределами магнитного поля Земли, луноход и прочие вещи.

По словам специалистов, сейчас Роскосмос ищет подрядчиков, которые разработают и изготовят все необходимое. Подготовка к полету на Луну в РФ должна пройти на протяжении 2022-2025 годов, отмечают эксперты. Сначала планируется вывести пилотируемый корабль на орбиту Луны, а затем опустить его на поверхность нашего спутника.