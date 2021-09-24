Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане
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Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», – приводит ТАСС слова Бореля.
Ранее «Талибан» (запрещено в России) решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны.
Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.
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