 

Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане

24.09.2021, 2:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕвросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», – приводит ТАСС слова Бореля.

Ранее «Талибан» (запрещено в России) решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны.

Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.



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