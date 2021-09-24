Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане

Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», – приводит ТАСС слова Бореля.

Ранее «Талибан» (запрещено в России) решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны.

Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.