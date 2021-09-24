 

Связь с вертолетом Ка-57 потеряна на Камчатке

24.09.2021, 2:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкипаж вертолета Ка-57 перестал выходить на связь на Камчатке.

Спасатели ведут поиск воздушного судна, передает Рен ТВ.

Ранее МЧС подтвердило гибель экипажа Ан-26 в Хабаровском крае.

Напомним, самолет пропал с радаров в среду в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек.

Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками.



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