Связь с вертолетом Ка-57 потеряна на Камчатке

Экипаж вертолета Ка-57 перестал выходить на связь на Камчатке.

Спасатели ведут поиск воздушного судна, передает Рен ТВ.

Ранее МЧС подтвердило гибель экипажа Ан-26 в Хабаровском крае.

Напомним, самолет пропал с радаров в среду в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек.

Выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками.