Появились сведения о состоянии спасенных на Эльбрусе альпинистов

Спасенные на Эльбрусе альпинисты получили сильные обморожения и травмы, сообщил начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

«Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти 4 тыс. метров», – приводит слова начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии ТАСС.

Он добавил, что еще 12 машин скорой помощи дежурят у подножия, на поляне Азау.

Накануне вечером находящаяся на Эльбрусе группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей с высоты 5400 метров. Спасателям удалось добраться до группы, однако три альпиниста погибли, еще 14 удалось спасти, поиски двоих продолжаются.

В настоящее время скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость – не более одного метра.

Напомним, в августе в Кабардино-Балкарии выстроилась очередь из желающих взойти на гору Эльбрус, которая находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 км к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Гора имеет две вершины – восточную высотой 5621 м (КБР) и западную высотой 5642 м (КЧР), разделенных протяженной пологой седловиной.