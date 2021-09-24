Ободок придает образу нотку гламура и женственности в комбинации с кожаной курткой, джинсами и не только

Ободок – очень простой аксессуар, который вмиг может изменить образ, придав ему женственности и гламура. Пока погода благосклонна и не требует надевать головные уборы, необходимо обязательно им воспользоваться, поскольку он предоставляет большое количество возможностей для создания осенних луков.

Особенности и преимущества аксессуара

Ободки, имеющиеся в продаже, отличаются разнообразием с точки зрения формы, рисунка, цвета, материала. Черный аксессуар подойдет практически ко всему.

Ободок имеет одно очень полезное свойство – в спешке не придется создавать сложную укладку. Даже с не слишком чистыми волосами можно быстро привести голову в порядок и выглядеть безупречно.

С помощью ободка можно создать самые разные образы. Например, он хорошо подходит для такого стиля, как ретрошик, который напоминает нам о шестидесятых и семидесятых годах 20-го века.

Как выбрать

Для повседневного образа подойдут ободки нейтральных цветов – черного, коричневого, белого. Также нужно учитывать цвет волос. Светлым девушкам лучше выбрать белый, черноволосым – темный, рыжим – красный и коричневый.

Для создания смелых образов и при желании выделиться можно приобрести аксессуары с абстрактыми, цветочными и звериными принтами. А вот неоновые цвета подойдут только детям, поэтому от них нужно отказаться.

Как составить комплекты с ободком на осень

Эти аксессуары также совместимы с элегантным стилем, но в этом случае лучше не выбирать яркие детали.

Комбинация кожаной куртки и джинсов – это очень простой, но хорошо зарекомендовавший себя дуэт, который черный ободок демонстрирует по-новому.

Простые жакеты и блейзеры, несмотря на свою женственность, все-таки требуют аксессуаров. Повязка на голову или ободок подойдут в этом случае идеально. Они хорошо сочетаются с длинным пальто, чтобы не создавать осенью ощущения приближающейся зимы.

Великолепный осенний лук в терракотовых тонах, состоящий из юбки и тренча из экокожи, получился таким идеальным не без помощи ободка в тон сумке и обуви.

Повязка и ободок вносят разнобразие в уличную моду. Выбирая модель нужного цвета или рисунка, можно сделать свой наряд более гармоничным.

Великолепно сочетается ярко-желтая повязка с комплектом из простых джинсов и веселой многоцветной блузки.

Очень мило и женственно выглядит платье миди с принтом и объемными рукавами, дополненное очаровательным ободком в тон рисунку на платье. Особое настроение этому образу придают грубые ботинки.

Если образ слишком формальный, смягчить его и убрать излишнюю серьезность поможет все тот же ободок. Изделие из бисера или жемчуга добавит нежности и гламура.

Деловой костюм заиграл совершенно по-другому с великолепным жемчужным аксессуаром. Завершили образ, придав ему стиля, солнцезащитные очки.

Можно даже украсить повседневные комплекты одежды бантом или изделиями с логотипом любимого модного бренда.