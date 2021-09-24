Изобретены транзисторы, значительно увеличивающие скорость работы процессоров

В американском университете Пердью представлены транзисторы нового типа. По словам авторов изобретения, они отвечают всем требованиям, выдвигаемым к современным электронным устройствам.

Также изменение их качеств полностью соответствует тенденциям развития электронных устройств. Транзисторы оказались меньшими по размеру и потребляют намного меньше энергии при переключении. А это значит, что и скорость работы созданных с использованием данных устройств процессоров может оказаться гораздо выше.

В новой технологии использован принцип сверхрешетки, поясняют ученые. Транзисторы состоят из нескольких сверхтонких слоев полупроводников с разными качествами. Только и всего.