Компания Volvo начнет выпускать строительные машины на электротяге

Как стало известно, шведская компания Volvo уже около года испытывает строительную технику, работающую по принципу электромобиля.

У производителя же официально подтвердили, что уже в будущем году начнут серийный выпуск разных моделей спецтехники, питающейся от аккумуляторов.

Главная трудность состоит в том, что работа таких машин требует намного больше энергии, чем обычное движение электромобиля по дороге. Поэтому нужны как более мощные аккумуляторы, так и быстрые зарядные устройства. С другой стороны, для экскаватора или подъемного крана легче найти «розетку». Ведь большую часть времени такая техника работает на одной ограниченной площадке. Однако пока производитель не публикует характеристики новых машин.