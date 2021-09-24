Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан

Россия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.