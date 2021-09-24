 

Россия и Белиз отменили визы для взаимных поездок граждан

24.09.2021, 1:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия и расположенный в Центральной Америке Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан, подписи поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.

Церемония подписания договора состоялась в четверг на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Москве не раз заявляли, что продолжают переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, у него уже состоялось несколько встреч, в том числе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.



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