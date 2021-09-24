 

Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму

24.09.2021, 1:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в РФ были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС.

«Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич.

Как отметил постоянный представитель РФ при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат.

Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания РФ своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов.

За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД РФ назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» РФ не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая РФ – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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