 

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27

24.09.2021, 1:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбломки пропавшего на Камчатке в ночь на пятницу вертолета Ка-27 обнаружены на склоне горы Острая в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, сообщил источник в авиационных службах региона.

«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», – приводит слова источника ТАСС.

По имеющимся данным, обломки вертолета обнаружены почти на вершине, на высоте около 950 метров над уровнем моря.

Как сообщили в Камчатгидромете, погодные условия в районе горы Острой на Камчатке, где совершил жесткую посадку вертолет Ка-27, ночью и утром в пятницу были хорошими. «Ветер всю ночь был до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км. Однако, если учесть, что высота горы Острой около 1 тыс. метров, то облачность верхушку, скорее всего, закрывала», – сообщили синоптики.

В четверг вечером с вертолетом на Камчатке была потеряна связь. Позже в диспетчерских службах сообщили, что вертолет Ка-27, который, по предварительной информации, принадлежит ФСБ России, мог совершить жесткую посадку в районе горы Острая.

Гора Острая находится примерно в 5 км от поселка Сосновка Елизовского муниципального района Камчатки, ее высота составляет 1233 м над уровнем моря.



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