Мнение: Арестовали за пародию

Ларисе Кривоносовой, актрисе интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, назначили 10 суток административного ареста. За пародию на генерала МВД Ирину Волк.

Что интересно, прошлым летом актера, исполняющего роль депутата Виталия Наливкина, отправили под арест на пять суток по статье о мелком хулиганстве.

Это произошло вскоре после выхода вот этой серии:

Женщине-актрисе 10 суток ареста, мужику – 5. Нет ли тут дискриминации по половому признаку?

Впрочем, возможно, вся эта история об административно аресте исполнительницы роли Марины Вульф – это история про глупость.

Вот эта серия, ставшая предметом рассмотрения в мировом суде Уссурийска.

У этого видео было всего несколько десятков тысяч просмотров. А сейчас, думаю, будет несколько миллионов…

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