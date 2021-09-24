 

Ученые спрогнозировали пик четвертой волны COVID-19 в Украине

24.09.2021, 1:10, Новости дня
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“В течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эболы и COVID-19 с пяти-шести-летним периодом”, – отметили в релизе.

Ученые спрогнозировали динамику развития четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней. Сейчас эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих.

“Ее пик предполагается на уровне 15–18 тыс. случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года”, – заявили авторы исследования.

Причинами роста заболеваемости они назвали значительное ослабление карантина летом. Ученые напомнили о вероятности сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность которых последние полтора года сдерживалась карантинными ограничениями.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

22 сентября в Украине подтвердили 7866 новых случаев коронавирусной инфекции. Показатели COVID-19 достигли нового четырехмесячного максимума.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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