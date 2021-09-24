С начала года промпроизводство в Украине выросло на 1,7% – Госстат

В то же время в августе промпроизводство сократилось на 3,3% (не скорректированных) и 0,6% (сезонно скорректированных) по сравнению с июлем 2021 года.

В январе – августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 1,7%.

В целом за первые восемь месяцев 2021 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,2%, перерабатывающей промышленности – 1,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,6%.

Как сообщил пресс-центр Минэкономики Украины, наибольший вклад в индекс промышленной продукции в августе имели инвестиционно направленные виды деятельности – производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (ускорило рост до 12%), производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования (до 5,5%), машиностроение (до 5,1%).

“Кроме того, сохранение благоприятной конъюнктуры на мировых рынках черных металлов продолжает способствовать росту металлургического производства – на 5,4%”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

Как сообщали в Госстате, в марте промышленное производство выросло на 2,1%, в апреле – на 13%, в мае – на 5,4%, в июне – 1,1%, в июле – 0,2%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%, в сентябре служба статистики улучшила оценку роста экономики в апреле – июне до 5,7%. В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года.

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