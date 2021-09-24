Главы Минфина Украины и миссии МВФ обсудили “маяки” программы сотрудничества

21 сентября миссия МВФ начала работу в Украине. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщал, что представители МВФ намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

“Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы… В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня”, – сказал Марченко на встрече с Голлар.

Отмечается, что стороны также обсудили важность принятия Верховной Радой законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для Госбюджета 2022.

Как подчеркнули в Минфине, по результатам работы миссии Фонда ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы stand-by и рассмотрения ее Советом директоров МВФ.

Первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова писала в Facebook, что продолжение сотрудничества с МВФ “является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти”.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

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