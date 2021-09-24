Кругом распад, кошмар и крупы

Рекордная стоимость гречки — важная веха в истории России. Страна готова к тотальному госрегулированию цен.

Вовсе не уверен, что гречка — основной продукт питания тех, кто дисциплинированно ходит на выборы, но получилось красиво: на следующий же день нам сообщили, что цены на эту скрепную (социально значимую, контролируемую государством) еду превысили 10-летний максимум и психологический рубеж в 100 рублей за кило. Это больше, чем было даже в марте 2020-го, когда народ в панике сметал ее в свои закрома, уходя на самоизоляцию.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Обычно причины и последствия растянуты во времени, да еще и перемежаются все затмевающими историческими свершениями вроде присоединения Крыма, сбитого «Боинга» или антизападных санкций, и голосующие не отдают себе отчета в том, что это именно и только они проголосовали за дырку в их бублике и за мышь, повесившуюся в их холодильнике. Но наглядность — тренд последних времен, и вот нам, как второгодникам, все кружащимся на ржавой карусели отечественной истории, показывают теперь так, чтоб мы точно поняли. Вот вы подыгрываете власти, делаете вид, что вам это действительно важно или интересно, идете к ее избирательным урнам. А вот немедленный результат.

Хоть и ясно, что в реальности гречка улетела за 100 рублей еще в августе, статистику обнародовали именно сейчас — для доходчивости. Фатализм и диалектику Экклезиаста — время разбрасывать камни, и время собирать камни; время дешевых обещаний, и время дорогих продуктов — нам объясняют как собаке Павлова: первая сигнальная система — лампочка — рефлекс — фистула — выделение желудочного сока.

Не гречкой единой — еще летом по госканалам нас честно предупреждали, что осенью может подорожать «абсолютно все», а особенно «неэластичные продукты»: крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. При этом всю весну и лето цены на традиционную еду уже росли. Например, «борщевой набор» — забота президента: цена на свеклу этим летом составила 310% к декабрю прошлого года, моркови — 238%, капусты — 177%, лука — 139% (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы).

В августе рост цен достиг 6,7%, пятилетнего максимума (с августа 2016-го).

В то же время, в тот же август — не другой, — пресс-секретарь президента заявлял: «Правительство контролирует ситуацию с ценами на продовольствие».

Ну и отлично. Свекла за полгода в три раза выросла — так потом же упала. И сейчас всего лишь в полтора (к декабрю 2020-го).

Сейчас, в сентябре, глава Центробанка в интервью РБК допустила рост инфляции до 7%: «Будем надеяться, что это действительно пиковые значения». Далее Набиуллина ждет замедления.

Тем временем торговые сети уведомили кабмин о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Об этом написали «Ведомости» 16 сентября. Цены на курятину и до того не стеснялись расти: по данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, стоимость тушки в Центральном федокруге недавно достигла 153 руб./кг (год назад — ниже 100 рублей), филе — 250 (ранее — 150). Для обоснования подорожания предлагается обширный букет: от дефицита инкубационных яиц и подорожания овощей (из-за чего потребитель идет покупать куру) до возвращения учеников в школы, где, как известно, от президента им (младшеклассникам) бесплатное горячее питание, а сосиски из рациона исключили, и взоры ответственных товарищей обратились на ту же куру.

Далее. Несмотря на субсидирование из госказны хлебопеков (2 рубля за 1 кг хлеба) в обмен на фиксацию цены (порядок утвержден в конце прошлого года) и мукомолов — им возмещают часть затрат, связанных с покупкой продовольственной пшеницы, ретейлеров ранее предупредили также и о подорожании хлеба (еще с августа) на 7–12%. И к осени молока на 7–10% (у некоторых производителей рост отпускной цены с начала года составит 15–17%).

Тогда же примерно россиян известили о подорожании вина на 15–20%, а чуть ранее ретейлеров уведомили о повышении (уже в августе) цен на кофе на 10–12% (засуха, а потом холод в Бразилии, кризис в Колумбии, нехватка рабочих из-за пандемии). О росте цен на чай сообщали начиная еще с мая — для торговых сетей на 12%. В июне нам рассказали о ползучем (растянутом до осеннего окончания путины) подорожании на 30% красной икры (притом что за два месяца до этого, в апреле, фиксировался уже 30-процентный как минимум рост за год цены на икру), консервов и пресервов на 5–15%. Весной кондитеры сказали готовить новые ценники на вафли и конфеты, а рыбаки отправили письмо вице-премьеру Абрамченко о возможных сбоях в добыче и подорожании самой дешевой в РФ рыбы — сардины иваси. И тогда же поставщики и ретейлеры обсуждали подорожание на 8–15% круп. Включая злосчастную гречку, индикатор здоровья российской экономики (постоянно дорожает — как она до сих пор не побила черную икру и белые трюфели?)

И списки эти можно продолжать, стабилен пока только хрен без соли, доедаемый малообеспеченными слоями населения, — помните бийского (чуть не написал «библейского») пенсионера Вячеслава Лещенко и его развернутый ответ на вопрос, нравится ли ему новогодняя елка?

Так вот, вопрос: а что делает правительство, как оно реагирует на эти становящиеся традиционными сообщения поставщиков о грядущих повышениях цен?

Вот — еще в апреле — кабмин узнал о намерениях гречки подрасти, и что? В Минсельхозе сообщили, что увеличат посевные площади. Что не допустят роста цен на гречку. Что ситуация на продовольственном рынке стабильна

и нет предпосылок для резкого подорожания чего-либо.

Фото: РИА Новости

Очевидно, это Министерство сельского хозяйства какой-то иной России, в которой хотелось бы пожить. Там обещали также «коррекцию цен на овощи открытого грунта и картофель по мере сбора нового урожая», «сохранение цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне» и т. п. Впрочем, дело, конечно, не в одном ведомстве. Первый зампред правительства Андрей Белоусов проводит 13 мая (обращаемся к тому периоду, поскольку осенью пожинают заложенное весной) межведомственное совещание по мониторингу цен на социально значимые товары. Заявляется: рост цен на продукты удалось замедлить, цены стабилизируются. В тот же день, 13 мая, ТАСС передает: крупная торговая сеть «Лента» получает от поставщиков уведомления о повышении цен на товары базового перечня.

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Или. Минувшим летом президент, говоря на «Прямой линии» о том, почему бананы из Эквадора стоят в магазине дешевле родной моркови, напомнил, что цены на продовольствие растут во всем мире, но вот на молоко цены стабильны. «Масло делают из молока, поэтому и рост там где-то в последнее время наблюдался от 3,5 до 5 процентов, — объяснил Путин. — Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под шесть процентов». Это происходит 30 июня. На следующий день, 1 июля, производители молока заявили о повышении цен к осени на 7–10%. К вопросу о тирании в России. Была бы она, это расценили бы как диверсию. Но ее нет, есть всеобщее разложение: просто плевать. А в том, что молока не попить нищим бабкам и молодухам с детьми, сами виноваты. В Минсельхозе говорят, что цены стабильны и на хлеб, и на молоко. А на мясо в августе выросли временно, из-за периода пикников.

Сами производители и поставщики объясняют подорожание широко, факторы перечисляют не скупясь. Рост издержек и себестоимости — это само собой. Эксперты же говорят о недостаточности мер, принимаемых чиновниками для стабилизации внутреннего рынка. О плохой работе правительства. Да, в августе антимонопольная служба отправила внеплановые выездные проверки по сетям — в «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель», «Ленту», «Магнит» — с целью «недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. Однако не поздно ли? И те ли это меры, которые могут помочь? И ищут именно там, нигде больше не надо?

Эксперты «Новой» отмечают существенные отличия в работе ФАС в текущем году и в прошлом (службу покинули многие ключевые фигуры — вслед за отставкой в ноябре прошлого года Игоря Артемьева, возглавлявшего ведомство 16 лет). В прошлом году на такие безосновательные объявления о грядущем повышении цен, что в этом году вошли в порядок вещей, в ФАС реагировали живо, оценивая их как «преступление перед населением страны». И в прошлом году ФАС чего только не применяла: предупреждающие звонки, разговоры по душам, наконец официальные предостережения. И главное — быстро и своевременно. Не месяцами, как это принято у чиновников, а в течение нескольких дней. Теперь риторика ФАС и принимаемые меры изменились: направили поручения, организовали мониторинг, сделали запросы… И вот поставщики заявляют о повышениях — «лапкой трогают» — и ждут. А ничего не происходит, действенной реакции государства нет. И теперь отыгрывают повышения, которые не прошли в 2020-м.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Вслед за ростом цен на металл, дерево, кирпич, бетон, линолеум и т. п. — по цепочке проблемы на стройках. В том числе школ, больниц, детсадов: госконтракты на одну сумму заключены, а за это время металл вырос вдвое. Значит, что? Или некачественно построят, или государство должно доплатить. Рост цены на металл повлиял — хотя казалось бы — даже на интернет-торговлю. В пандемию увеличились объемы у всех мировых гигантов, соответственно увеличился спрос на склады — иначе проблемы с доставкой, с логистикой, — вся начинка там из металла.

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Контейнерные перевозки (это все, что везется из Юго-Восточной Азии и транслируется на стоимость одежды, бытовой техники, гаджетов, комплектующих и запчастей) — плюс 800–1000% на некоторых направлениях. В 2015 году ФАС крупнейших перевозчиков привлекла, и они все подписали с Артемьевым соглашение о примерном поведении на рынке. Сейчас глава службы новый, и это соглашение, похоже, выкинули — ну, с новым главой же ничего не подписывали.

Понятно, что будут говорить и уже говорят, что такой рост цен вызван объективными экономическими причинами. Восстанавливаются мировые рынки, люди стали больше ездить, строить. Рост спроса влечет за собой рост предложения и цены. Так и есть, это тоже правда, весь вопрос — насколько.

Сколько мы должны платить за восстановление мировой экономики, включающей и нашу: 15–20 процентов или 250?

Меж тем Forbes написал о подготовке ФАС законопроекта, регулирующего цены на продукты — с ограничением наценок торговых сетей. Встреча ФАС с их представителями прошла 13 августа (пятница), в этот же день служба сказала о внеплановых выездных проверках крупнейших ретейлеров — чтобы, видимо, усилить нравственно-политический эффект от совещания.

Как происходило госрегулирование цен на сахар и подсолнечное масло, страна наблюдала с декабря 2019-го, и почему это обернулось фикцией с пропажей дешевых товаров, вроде все в курсе. Также вроде еще не все вымерли, кто помнит дефицит абсолютно всего (за исключением, наверное, майонеза и морской капусты) в конце 80-х — с советским госрегулированием. Однако ржавая карусель кружит хорошо знакомым маршрутом — к «ножкам Буша». Простите, Байдена.

Госрегулирование в рыночных сферах — экономический вандализм. Это не признак силы государства, наоборот, это от беспомощности регулятора. Что дальше? Дефицит и черный рынок. Дальнейший рост цен. Дешевые товары пропадут с прилавков. Спекуляция — пока она не наказуема.

Процесс пошел. Вот как складывается пазл: турбизнес ропщет по поводу антирыночного директивного регулирования цен в отелях (предложено ФАС); россияне заявляют о необходимости госрегулирования цен на стройматериалы; «ЕР» отчитывается, что уронила цены на сезонные овощи на треть и что «в большинстве сетевых магазинов наценка на социально значимые продукты на начало сентября является нулевой».

10 сентября «Левада-Центр» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента») обнародовал некоторые промежуточные итоги. 62% россиян считают предпочтительной экономическую систему советского типа — государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. И рекордно мало — 24% — теперь тех, кто склоняется к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях. Запрос на возвращение, на новый круг карусели как никогда высок. Его подготовили. Выпестовали.

Алексей Тарасов, Обозреватель

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