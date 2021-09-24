Homo sapiens заселили Европу, когда на всем континенте господствовал субарктический климат

Ученые провели моделирование расселение кроманьонцев на территории Европы и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, наши далекие предки пришли на Европейский континент, мягко говоря, не в самый лучший период его истории.

Когда здесь появились первые Homo sapiens, почти на всей территории Европы господствовал субарктический климат. Это значит, была продолжительная и очень холодная зима, а также коротенькое лето, во время которого в лучшем случае происходила небольшая оттепель.

Ученые пришли к такому выводу, анализируя найденные во время раскопок древнейшие артефакты времен палеолита, а также останки людей. Выжить помогал пещерный образ жизни и умение обращаться с огнем, уточняют исследователи.