В РФ разработан новый водоотталкивающий материал

Принципиально новый водоотталкивающий материал представили ученые из Новомосковска. Суть разработки состоит в том, что особой пленкой можно покрывать любые поверхности.

По словам экспертов, материал совершенно водонепроницаем. Сама пленка образуется в результате взаимодействия органических и неорганических жидкостей.

Сфера применения нового изобретения очень широка. Его можно использовать в военных целях и для туризма, для пропитки обычной одежды, которую люди носят во время дождя. Также материал подходит для сферы ЖКХ. Например, им можно быстро и дешево покрыть крышу любого здания, и она не будет протекать длительное время. Характеристики лучше, чем у большинства аналогов.