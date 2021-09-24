 

В РФ разработан новый водоотталкивающий материал

24.09.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принципиально новый водоотталкивающий материал представили ученые из Новомосковска. Суть разработки состоит в том, что особой пленкой можно покрывать любые поверхности.

По словам экспертов, материал совершенно водонепроницаем. Сама пленка образуется в результате взаимодействия органических и неорганических жидкостей.

Сфера применения нового изобретения очень широка. Его можно использовать в военных целях и для туризма, для пропитки обычной одежды, которую люди носят во время дождя. Также материал подходит для сферы ЖКХ. Например, им можно быстро и дешево покрыть крышу любого здания, и она не будет протекать длительное время. Характеристики лучше, чем у большинства аналогов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Главный инфекционист США пожаловался на «серьезные угрозы» в адрес семьи

17.12 / Байден заступился за сына

19.10 / Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе

22.08 / Оказалось, что в старости умственные способности людей не всегда снижаются

19.05 / Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко министром экономики Украины

25.07 / РЖД начали вывозить задержанные из-за аварии в Забайкалье грузы

27.08 / На Украине заявили о начале Первой мировой биологической войны

16.10 / В компании Xiaomi считают цену на iPhone 12 Pro завышенной

30.10 / Эксперт объяснил волнение США из-за российского гиперзвукового оружия

04.09 / На акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика