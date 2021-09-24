 

Предприниматель рассказал об эффективности акции “Миллион призов”

24.09.2021, 0:44, Разное
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С 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную Думу РФ. Жители Москвы смогли выполнить свой гражданский долг с помощью уникальной системы дистанционного электронного голосования. Более того, участника онлайн-выборов автоматически стали участниками акции “Миллион призов”.

Электронные избиратели уже выбирают свои подарки. Изначально акция была инициирована представителями московского бизнеса. Предприниматели стремились не только защитить граждан от коронавируса, но и повысить потребительский спрос.

Как заявил ресторатор Алексей Васильчук, от программы “Миллион призов” выигрывают и люди, и бизнес. Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (“Депо Москва”, “Чайхона №1”) подчеркнул, что акция стала хорошей поддержкой во время локдауна.

“Эта акция проходит успешно – она поддерживает людей и стимулирует бизнес. К нам приходят люди и тратят свои баллы. Я помню, что после последней акции 10% гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка”, – отметил предприниматель.

Всего в рамках столичной программы “Миллион призов #ВыбираемВместе” было разыграно 250 тысяч подарков: квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. 80% победителей уже обменяли свои баллы на промокоды. Ими можно оплатить покупки в магазинах или счет в кафе.



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