Минтруд разъяснил принцип начисления зарплат перед праздниками

В случае, если зарплата выпадает на выходные или праздники, выплата должна происходить накануне, при этом даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально, пояснили в Минтруде.

«Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день», – сообщается в Instagram ведомства.

Ранее Минтруд сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%.