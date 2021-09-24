 

Минтруд разъяснил принцип начисления зарплат перед праздниками

24.09.2021, 0:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ случае, если зарплата выпадает на выходные или праздники, выплата должна происходить накануне, при этом даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально, пояснили в Минтруде.

«Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день», – сообщается в Instagram ведомства.

Ранее Минтруд сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%.



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