Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом

Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.

«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.

«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, РФ вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.

В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.

Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.