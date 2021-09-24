 

Спасатели нашли тела трех альпинистов из пропавшей на Эльбрусе группы

24.09.2021, 0:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпасатели добрались до запросивших помощь альпинистов на Эльбрусе, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС РФ Абдуллах Гулиев. В пресс-службе МЧС сообщили, что три человека погибли, еще 14 удалось спасти, поиски двоих продолжаются.

«Всего данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек, из которых, к сожалению, трое – без признаков жизни. Поиски продолжаются», – передает пресс-службе МЧС РФ ТАСС.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели нашли живыми еще девять человек из группы альпинистов на Эльбрусе, которые вечером в четверг обратились за помощью, поиски двух туристов продолжаются. «По состоянию на 00.05 мск спасателям удалось спасти еще девять человек, продолжаются поиски двоих», – сказали в ведомстве.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В настоящее время скорость ветра на горе достигает 40 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость – не более одного метра. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Напомним, в августе в Кабардино-Балкарии выстроилась очередь из желающих взойти на Эльбрус.

Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 км к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Гора имеет две вершины – восточную высотой 5621 м (КБР) и западную высотой 5642 м (КЧР), разделенных протяженной пологой седловиной.



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