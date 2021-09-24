Шефир подтвердил, что ему предоставили охрану. СМИ писали, что это сделала СБУ

“Вчерашний день внес коррективы в мою жизнь, в мой быт. Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Но больше всего я переживаю за моего водителя, за его состояние здоровья. Кто бы что ни говорил, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Вечером буду у него”, – написал Шефир.

Помощник президента признался, что ему нужна пара дней, чтобы полностью прийти в себя.

“Это не мешает моей работе, но в остальном хочу воздержаться”, – заключил он.

По информации украинских СМИ, охрану Шефиру предоставила Служба безопасности Украины. До покушения он не находился под государственной охраной, поскольку не попадает в число тех, кому она положена по должности.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

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