В суде оспорили запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

“Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины к Киевскому городскому совету. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице, – говорится в сообщении. – Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства”.

Отмечается, что ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Контекст:

В столице действует запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 10.00 на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Оно вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их нельзя приобрести ночью в магазинах, но можно купить в кафе, барах и ресторанах.

Ранее постановление Киевсовета №19/1023 от 22 сентября 2016 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным ОАСК, Киевский апелляционный административный суд, а затем – Верховный Суд.

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