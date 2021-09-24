В Украине зафиксировали рекордное падение производства кондитерских изделий – “Укркондпром”

По информации Балдинюка, производство карамельной и шоколадной групп кондитерки сократилось в июле на рекордные 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в августе падение продолжилось, и по сравнению с августом прошлого года падение составило 12,5%.

“Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны”, – сказал президент ассоциации.

По словам Балдинюка, главная причина уменьшения объемов производства сладостей состоит в том, что украинский сахар является самым дорогим в мире, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.

В релизе отметили, что наибольшие темпы падения производства произошли в июле, когда местный сахар стоил $778 за тонну.

В ассоциации отметили также, что Украина в первом полугодии 2021 года снизила на 28% импорт сладостей.

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