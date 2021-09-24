 

В МВД Украины назвали основную версию покушения на первого помощника Зеленского Шефира

24.09.2021, 0:18, Новости дня
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“Цель этого преступления, по версии следствия и по версии самого Сергея Нахмановича, – это запугать, это сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших к нему людей”, – сказал Геращенко.

По его словам, устроившие покушение на Шефира стреляли по водителю, чтобы после этого добить всех, кто находится в машине.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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