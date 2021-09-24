Почти половина школ Закарпатской области перешла на дистанционное обучение

В регионе работают 604 школы, 332 из них продолжат образовательный процесс в очном формате, 244 перешли на дистанционное обучение, сообщила директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец.

В ОГА отметили, что согласно постановлению Кабмина, учреждения образования могут работать в обычном формате в случае, если 80% сотрудников получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19.

“Все должны понимать, вакцинация – выбор каждого. Но сегодня от этого зависит возможность наших детей получать качественные знания в школе, а не дома за компьютером”, – сказала Марусинец.

Обучение в 1–4 классах школ будет вестись в очном режиме независимо от зоны карантина и количества вакцинированных педагогов. Не будут переводить на дистанционку и детские сады.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распостранение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Закарпатской области COVID-19 подтвердили у более чем 63 тыс. человек, из них 3617 – медики, 3212 – дети. 1626 человек умерли. Об этом 23 сентября сообщил сайт Закарпатской ОГА.

13 сентября Кабмин Украины обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности. Ограничения не будут действовать в “желтой” зоне, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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