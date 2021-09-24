В Сколтехе создали новый оптический коммутатор

Как сообщают из Сколтеха, российские ученые совместно со своими коллегами из IBM представили недавно уникальную разработку в сфере электроники. Речь идет об оптическом коммутаторе, благодаря которому скорость вычислений можно увеличить примерно в тысячу раз!

Еще одно преимущество нового устройства состоит в том, что оно потребляет очень мало электроэнергии, почти не греется, а потому даже не требует специальных систем охлаждения.

Секрет большой продуктивности и энергоэффективности в том, что для переключения транзистора необходимы всего-то несколько фотонов. Иногда даже одного достаточно, говорят авторы разработки. Энергию просто не на что тратить. Зато скорость работы фантастическая.