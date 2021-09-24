 

В Сколтехе создали новый оптический коммутатор

24.09.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают из Сколтеха, российские ученые совместно со своими коллегами из IBM представили недавно уникальную разработку в сфере электроники. Речь идет об оптическом коммутаторе, благодаря которому скорость вычислений можно увеличить примерно в тысячу раз!

Еще одно преимущество нового устройства состоит в том, что оно потребляет очень мало электроэнергии, почти не греется, а потому даже не требует специальных систем охлаждения.

Секрет большой продуктивности и энергоэффективности в том, что для переключения транзистора необходимы всего-то несколько фотонов. Иногда даже одного достаточно, говорят авторы разработки. Энергию просто не на что тратить. Зато скорость работы фантастическая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Киевская область по одному показателю не соответствует индикаторам “зеленой” зоны

01.12 / Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ

31.07 / Тарасова объяснила решение Косторной уйти от Тутберидзе

03.12 / ОАЭ передали Украине сотни тысяч защитных масок и тесты на COVID-19

14.12 / Эксперт: «Единая Россия» в период пандемии пришла на помощь самым уязвимым слоям населения

09.08 / Слова Байдена о выборе вице-президента оказались «шуткой»

05.08 / “Зеленский боится массовых протестов”. “Нацкорпус” ответил на обыски у членов Азовского движения в Харькове

07.05 / Одиночество в полтора раза увеличивает риск развития диабета

27.07 / “Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями”. Зеленский прокомментировал кадровые изменения в ВСУ

12.03 / Новые решения СНБО, годовщина пандемии коронавируса, крушение судна с украинским экипажем. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика